Coligação não traz surpresas

O sector da Saúde é, numa primeira leitura do Programa do XIII Governo regional, aquele que regista uma maior influência do CDS. No primeiro executivo de coligação, em 43 anos de Autonomia, os centristas têm duas pastas - Economia e Mar e Pescas - mas na Saúde surgem promessas como o recurso aos privados para resolver as listas de espera e a aplicação, na Região, do tempo máximo...