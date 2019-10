Coligação levava quase tudo

As próximas eleições autárquicas deverão realizar-se em Outubro de 2021, precisamente a meio do mandato do próximo Governo Regional que será uma coligação entre o PSD e o CDS. Um acto eleitoral em que não seria de estranhar que os depois partidos concorressem juntos.

A meio da XII Legislatura do parlamento regional, não seria muito saudável para a coligação que foi estabelecida ontem que os dois partidos fizessem campanha um contra o outro.

Além de manter a coligação unida, uma candidatura conjunta de PSD e CDS teria a vantagem de permitir aos dois partidos lutar pela vitória em todos os concelhos e aumentar, substancialmente, os mandatos que têm neste momento.

Tendo por base os resultados das eleições regionais de 22 de Setembro, as que neste ano eleitoral tiveram mais participação (mais de 143 mil votantes), é fácil concluir que a soma dos votos de PSD e CDS garantem a vitória em 9 concelhos. Um resultado que dependeria de o PS não voltar a formar uma coligação alargada, como fez nas duas últimas eleições autárquicas.

Uma coligação entre sociais-democratas e centristas, tendo em conta apenas a soma dos votos, sairia vitoriosa nos concelhos do Funchal, Santa Cruz, Santana, São Vicente, Porto Moniz, Calheta, Ponta do Sol, Ribeira Brava e Câmara de Lobos. Para o PS ficariam, apenas, as câmaras de Machico e Porto Santo.

O PSD já tem a maioria em Câmara de Lobos, Calheta e Porto santo - neste caso perderia face aos resultados das duas últimas eleições - e em São Vicente o presidente, José António Garcês, já regressou ao partido.

Só com os votos do PSD, a ‘coligação’ venceria na Ponta do Sol e na Ribeira Brava. No primeiro caso é uma câmara socialista, no segundo é um município gerido por um independente, Ricardo Nascimento, ex-PSD.

Em Santana, município do CDS, a grande quebra eleitoral dos centristas seria compensada pela vitória social-democrata que se verificou nas três eleições deste ano,

As maiores vantagens de uma candidatura conjunta entre o PSD e o CDS seriam nos dois maiores concelhos da Região que, neste momento, fogem aos sociais-democratas.

Em Santa Cruz, câmara do Juntos Pelo Povo, a soma de votos de PSD e CDS (7.763) seria superior ao resultado PS nas ‘regionais’ (7.035).

Também no Funchal, a soma dos dois partidos seria mais do que suficiente para bater os socialistas. PSD e CDS, juntos, representam 25.894 votos e o PS, nas eleições regionais de 22 de Setembro, conseguiu 23.561. É claro que estas contas implica, sempre, uma candidatura isolada dos socialistas.

Apenas em Machico e no Porto Moniz se manteriam as presidências ‘rosa’. No primeiro caso, Ricardo Franco não teria grandes problemas para se reeleito. No Porto Moniz, a vitória de Emanuel Câmara seria muito mais tangencial.

45 freguesias

Ao nível das freguesias, o mapa da Madeira ficaria com uma enorme mancha da ‘coligação’.

Além e vencer em todas as 10 freguesias do Funchal, PSD e CDS só deixariam escapar 9 de um total de 54.

O JPP continuaria à frente em Gaula e em Santo António da Serra (Santa Cruz) e o PS teria sete juntas: Achadas da Cruz , Jardim do Mar, Porto Santo, Porto da Cruz, Caniçal, Machico e Água de Pena.