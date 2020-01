O Colégio de Gaia veio ontem ao Funchal derrotar o Madeira Andebol SAD por 30-25 e assim consolidar a liderança isolada na 1.ª fase do Campeonato Nacional da I Divisão de seniores femininos, em andebol. Ao intervalo as nortenhas venciam já por 15-13.

Uma partida claramente marcada pelo maior eficácia ofensiva do Colégio, com as suas andebolistas a conseguiram ganhar muitas luta...