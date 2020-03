O dirigente do PTP, José Manuel Coelho, poderá escapar à pena de 3 anos e meio de prisão a que foi condenado pelo tribunal do Funchal em Julho de 2019 mas para que isso possa acontecer terá de pagar os 28 mil euros em indemnizações aos queixosos dos crimes de difamação no prazo de dois anos.

Esta foi a decisão tomada pelo Tribunal da Relação de Lisboa, na sequência do recurso do...