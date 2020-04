Estávamos sensivelmente no início do debate DIÁRIO quando o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos fez rebentar uma bomba: as 22 pessoas infectadas por covid-19 residentes no bairro Nova Cidade não foram encaminhadas para uma unidade hoteleira à semelhança daquilo que tem vindo a ser a prática habitual do Governo Regional para aqueles que estão contagiados pelo novo coronavírus,...