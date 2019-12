CMF tem de pagar prédio que teleférico desvalorizou

A Câmara do Funchal está condenada a pagar quase 100 mil euros, acrescidos do valor da inflação calculada desde o ano 2000, a um casal residente na Rua Silvestre Quintino de Freitas, no alto da Pena, cujo prédio (moradia e terreno) ficou desvalorizado pelo atravessamento da linha do teleférico do Monte. Esta é a conclusão a que se chega depois do Tribunal Constitucional ter rejeitado,...