CMF quer ‘Comércio ao Serviço’ da comunidade durante a pandemia

Foi denominada ‘Comércio ao Serviço’ e é uma nova plataforma dinamizada pela Câmara Municipal do Funchal (CMF), que visa apoiar os comerciantes funchalenses e informar os munícipes em relação aos serviços essenciais que estão actualmente a funcionar no concelho/cidade. É inteiramente gratuita e de acesso livre e começará a ser divulgada nos canais oficiais do Município, assentando num Sistema de Informação Geográfica e sendo suportada por dispositivos móveis.

O presidente da CMF, Miguel Silva Gouveia, explica que “o primeiro passo é que os comerciantes e empresários em geral se registem nesta plataforma, passando então a surgir no mapa e a publicitar os serviços ou bens que fornecem neste momento, de que forma, em quem horários e através de que contactos, entre outros”. E acrescenta: “Basta, para tal, que estes preencham o formulário que será disponibilizado para o efeito, promovendo as suas vendas e mostrando aos cidadãos com que comércio e serviços podem contar neste período de grande dificuldade.”

O autarca solicita, assim, “o apoio a todos na divulgação, quer entre estabelecimentos comerciais, no sentido de que estes se registem, quer no sentido de sugerir aos munícipes a consulta, pois esta é uma ferramenta que a todos interessa”, garante. “Os funchalenses passarão, assim, a saber que comércio está aberto nas suas proximidades, qual a padaria ou o supermercado mais próximo da sua casa, se há serviços takeaway disponíveis, ou se fazem entregas ao domicílio, o que constituirá uma indiscutível mais-valia numa altura em que é fundamental que as deslocações sejam reduzidas ao mínimo e que as pessoas cumpram o confinamento social exigido”, lembra.

Miguel Silva Gouveia enaltece que “o ‘Comércio ao Serviço’ surge no âmbito da acção que o Município, nomeadamente através do Balcão do Investidor, tem vindo e desenvolver desde o primeiro momento, no sentido de facultar toda a informação sobre os apoios e incentivos às empresas e de esclarecer dúvidas. Essa informação surge coligida no site oficial da CMF, mormente no Portal do Investidor, mas igualmente no microsite ‘COVID-19 Funchal’”, aponta.

Toda esta informação pode ser facilmente acedida através deste link. Quaisquer dúvidas, podem também ser esclarecidas através do Contact Center da CMF, no número 291 211 000, com encaminhamento de chamadas em todos os dias úteis, das 9h às 17h, para os serviços do Balcão do Investidor.

O presidente da CMF sublinha, por fim, “a acção empenhada da Câmara Municipal do Funchal, no que diz respeito ao pacote de salvaguarda económica aos empresários do concelho que tem sido posto em prática. Entre as várias medidas tomadas, estamos a proceder ao pagamento de todas as facturas aos nossos fornecedores no prazo máximo de 15 dias, bem como isentámos o pagamento das taxas de ocupação do espaço público municipal aos estabelecimentos com esplanadas, enquanto decorrer o Estado de Emergência decretado em Portugal. É também de lembrar a valorização dos produtos regionais que temos promovido, através de várias iniciativas como é o ‘Mercado em Casa’. Estas são medidas representativas da preponderância com que temos encarado o apoio aos nossos comerciantes e empresários nas últimas semanas”, assegura.

Para aceder ao Mapa Georreferenciado ‘Comércio ao Serviço’ siga este link.

Para preencher o formulário para registo de estabelecimentos comerciais vá a esta ligação.