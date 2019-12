A Câmara Municipal do Funchal vai levar à reunião semanal autárquica, amanhã, a aprovação do regime de excepção que está previsto no Plano Director Municipal (PDM) do Funchal, que irá permitir colmatar as condicionantes ao licenciamento do projecto, apresentado em Março deste ano, pela empresa Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM), e que visa a construção de 48 fogos de habitação...