CMF já recolheu 958 toneladas de ‘monstros’ em 2019

A Câmara Municipal do Funchal tem vindo a promover, ao longo do último mês a realização de campanhas de recolha gratuita dos designados monstros – resíduos de grandes dimensões que não podem ser recolhidos pelos normais meios de recolha – nos sábados que antecedem o Natal. Dado o aumento da produção de resíduos nesta quadra, e em particular os casos de monstros abandonados, a campanha ‘Livre-se dos Monstros!’, foi uma aposta da autarquia, em colaboração com diversas juntas de freguesia, como foi o caso de São Pedro, Santo António, São Roque, São Martinho e São Gonçalo. A iniciativa termina amanhã, sábado justamente em São Gonçalo, decorrendo em dois pontos da freguesia: das 8h às 11h na Entrada do Caminho dos Pretos e das 11h às 15h no Largo do STOP.

A vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo, destaca “a pertinência desta iniciativa em altura de Natal, uma época do ano em que a população tende tipicamente a fazer novas compras para casa e a mudar equipamentos como mobília e electrodomésticos. Esta tem sido uma solução elogiada pela população junto dos nossos serviços no terreno e, ao longo das últimas quatro semanas, já recolhemos cerca de 3 toneladas deste tipo de resíduos, que muitas vezes ficam simplesmente acumulados sem uso nas casas das pessoas, ou pior, acabam por ser indevidamente colocados na via pública.”

Em 2019 foram recolhidos, até agora, no total, 958 toneladas deste tipo de resíduos volumosos, quer directamente na casa dos munícipes, num serviço que é prestado pela autarquia, quer em campanhas desenvolvidas ao longo do ano, como acontece nos bairros sociais, quer em recolha de resíduos abandonados, um pouco por todo o concelho. “Este é um serviço muito importante do nosso Departamento de Ambiente, com uma logística exigente e que por vezes não é reconhecida o suficiente, se comparada a outras facetas do serviço de recolha mais presentes no dia-a-dia das pessoas, como a recolha indiferenciada ou a recolha selectiva porta-a-porta”, acrescenta Idalina Perestrelo.

A autarca aproveita a oportunidade para “alertar que a disposição indevida de resíduos na via pública, em particular dos monstros, continua a ser um problema, pelo que é indispensável que toda a população se consciencialize da forma correcta para dispensar este tipo de equipamentos, ou contactando os serviços camarários para o efeito ou aproveitando oportunidades de proximidade como aquelas que potenciamos em diversas campanhas ao longo do ano. É importante recordar, igualmente, que abandonar monstros na via pública ou noutros espaços públicos é punível com uma coima até 250 euros.”

Idalina Perestrelo anuncia, por fim, que o município voltará a organizar várias campanhas de recolha gratuita de monstros no próximo ano, com o objectivo de promover continuamente boas práticas de cidadania e o respeito pelos equipamentos e espaços públicos, assegurando um destino ambientalmente correcto para este tipo de resíduos. “Contamos agora e sempre com a colaboração de toda a população no sentido de manter a cidade limpa”, refere.

Em 2018 os serviços da Câmara Municipal do Funchal recolheram 787.290 kg de resíduos volumosos, entre monstros abandonados e monstros de remoções a pedido. Este ano esses números já foram largamente ultrapassados, com 957.830 kg de monstros recolhidos até meio do mês de Dezembro e antes do último dia da campanha de recolha de Natal.