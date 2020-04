A Câmara Municipal do Funchal delibera hoje, em reunião de Câmara, a expropriação de seis parcelas de terrenos do Governo Regional, na freguesia de Santa Maria Maior, mais especificamente na zona do Lazareto, com vista à criação de uma Estação de Tratamento Primário de Águas Residuais no Lazareto, o que corresponde à 2.ª fase da obra de ‘Recuperação e Ampliação da ETAR do Funchal’....