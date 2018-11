CMF desenvolveu roteiro sobre geodiversidade

Foi ontem apresentado por Paulo Cafôfo, presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), o novo Percurso da Geodiversidade promovido pela Câmara Municipal do Funchal (CMF), que incide entre a Promenade Marítima do Lido e os Socorridos.

O geólogo e professor João Baptista é o autor deste projecto, que percorre a faixa litoral da freguesia de São Martinho, numa extensão de 5 quilómetros,...