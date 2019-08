CMF contrata peritos para analisar árvores em 29 locais

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) contratou, em 2019, um serviço externo para realizar uma avaliação especializada de árvores em 29 sítios do concelho. Para as análises detalhadas, que arrancaram em Julho e que se prolongam até Junho do próximo ano, a autarquia investiu quase 100 mil euros.

“A aquisição, este ano, de serviços para a avaliação especializada de árvores no município do Funchal foi feita através de consulta prévia a três entidades e adjudicada àquela que apresentou o valor mais baixo, na ordem dos 98 mil euros”, revela a autarquia ao DIÁRIO. Este valor, refere ainda a CMF, “não é pago de imediato na assinatura do contrato, sendo liquidado pelo município à medida que o trabalho seja efectuado, apresentado e validado pelo serviços municipais”.

Durante os próximos meses, a peritagem que já começou no mês passado, será realizada no Funchal, num “trabalho [que] implica visitas regulares ao município dos peritos envolvidos”. É por causa disto que Pedro Ginja, o perito contratado pela autarquia para fazer a primeira parte da vistoria à árvore que tombou no Monte, a 15 de Agosto de 2017, está na Madeira. O arboricultor conversou com o DIÁRIO na passada quarta-feira, no Largo da Fonte, depois de ter analisado, durante essa manhã, algumas árvores no Largo das Babosas, que se incluem neste serviço contratado pela Câmara. Ao DIÁRIO, o gabinete de apoio à presidência da Câmara do Funchal confirmou que voltou a chamar o também engenheiro agrícola “num procedimento anual, para fazer vistoria e acompanhamento às árvores do concelho”. Pedro Ginja já está na ilha pelo menos desde a semana passada para analisar as árvores da cidade.

Foi a pedido da CMF que o perito começou a vistoria aos exemplares do Largo da Fonte e do Largo das Babosas: “Estamos antes do arraial e pedimos que passasse no Monte. Não temos situações sinalizadas”, esclareceu o gabinete de apoio à presidência da autarquia, sublinhando: “É um perito nacional contratado por várias autarquias por todo o país e já conhece as árvores do Monte”.

Nesse mesmo dia, quarta-feira 7 de Agosto, o vereador da autarquia com o pelouro das Infra-estruturas e Equipamentos também estava no Largo da Fonte. Rúben Abreu coordenava a retirada das barreiras que impediram a circulação pedonal na zona adjacente ao altar das velas, que a CMF decidiu instalar ali, durante a intervenção do Governo Regional no Ribeiro da Nossa Senhora, que passa por debaixo do Largo da Fonte. Enquanto estivemos no local, nessa manhã, Pedro Ginja e Rúben Abreu não trocaram palavra. Já ao final da tarde desse dia, contou posteriormente o arboricultor em segunda conversa com o DIÁRIO, deram-se as apresentações: “Não conhecia o vereador, conheci-o ali ao final do dia, foi mera coincidência. Estou a analisar algumas árvores no Funchal e comecei ali pelas Babosas”, revelou Pedro Ginja.

Prestes a começar o arraial do Monte, o arboricultor defende que se façam as festas, e que estas devem ter música e fogo-de-artifício, mas com as devidas precauções - já que a vibração causada pelo lançamento de fogo é uma das hipóteses levantadas para o carvalho ter tombado em 2017: “Não se resolve nada a proibir o fogo, até está a ser lançado por um privado. Não há festas sem fogo nem som. Mas se temos aqui uma espécie de anfiteatro e pomos colunas voltadas para a encosta, sabendo do problema...”. Pedro Ginja sugere que as colunas fiquem voltadas para outros locais e que, no futuro, os postos de fogo sejam instalados mais acima, longe do Largo da Fonte. Recorde-se que, como o DIÁRIO noticiou ontem, a Protecção Civil Municipal não autorizou o lançamento de fogo-de-artifício nas Festas do Monte deste ano.

ANÁLISE

Como avaliação especializada, estes trabalhos de vistoria às árvores da cidade pressupõem diferentes fases. Na primeira, é realizada uma ‘Análise Visual’, que exige uma avaliação fitossanitária e biomecánica visual a partir do solo, e posterior relatório escrito. O principal objectivo desta fase é a “identificação de sintomas de defeitos e avaliação da vitalidade da árvore”.

No caso de os especialistas encontrarem deformidades em algum dos exemplares arbóreos, é altura para passar à fase seguinte, a da ‘Análise de defeitos’ – momento em que é efectuada uma “avaliação cuidada dos defeitos identificados, com medição e quantificação dos mesmos e da resistência residual da árvore, incluindo, sempre que necessário, a avaliação instrumental com o resistógrafo”. Deste exame pormenorizado, também resulta um relatório escrito.

ZONAS ALVO DE AVALIAÇÃO

Encosta dos Jardins do Monte

Jardins do Monte

Largo da Fonte

Caminho dos Carreiros

Largo das Babosas

Caminho das Tílias

Rampa da Quinta de Santana

Quinta do poço da Câmara

Rua Cidade do Cabo

Rua Nova da Quinta Deão

Rua Pedro José de Ornelas

Jardim da Vila Guida

Campo da Barca

Largo Jaime Moniz

Rua do Arcipreste

Rua D. Carlos I

Jardim do Almirante Reis

Miradouro do Lazareto

Avenida do Mar

Avenida Zarco (Sul)

Jardim Municipal

Praça do Município

Rua Marquês do Funchal

Miradouro das Cruzes

Largo de São João

Beco Paulo Dias

Largo António Nobre

Estrada Monumental

Caminho da Igreja Nova