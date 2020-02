A Câmara Municipal do Funchal quer integrar, já este ano, a Rede Portuguesa de Museus (RPM) e o primeiro passo está dado com a colocação online, para consulta e acesso público, do Acervo Artístico e Arqueológico da Câmara Municipal do Funchal, nomeadamente os acervos pertencentes ao Museu A Cidade do Açúcar e Museu Henrique e Francisco Franco, e do Teatro Municipal Baltazar Dias....