“Desde que o Orçamento o permita, nós estamos sempre abertos a conseguir aumentar esta aposta na Educação”. Palavras da vereadora Madalena Nunes, na sequência da reunião semanal de Câmara desta quinta-feira, na qual os vereadores do PSD apresentaram uma proposta de recomendação com vista à alteração do Regulamento de atribuição das Bolsas do Ensino Superior aos alunos residentes...