Hoje, Dia Europeu da Informação aos Jovens, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) assinala a data com a promoção de diversos projectos dirigidos aos jovens funchalenses e que contrariam a crise de saúde pública que se vive, cultivando a proximidade e a participação dos nossos jovens como valores essenciais do projecto de governação do actual executivo para a cidade. Quem o diz é presidente...