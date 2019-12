CMF ajuda a vacinar quase 600 animais

Terminou, no passado sábado, dia 30 de Novembro, a segunda campanha de vacinação gratuita para cães do ano de 2019. A iniciativa promovida pelo Município do Funchal, em colaboração com as Juntas de Freguesia do concelho, permitiu vacinar 596 cães e ‘chipar’ pela primeira vez 369 animais de companhia.

A vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Idalina Perestrelo, regista...