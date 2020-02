O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, revelou, no final da reunião de vereação de ontem, que a autarquia tem prontos para colocar em discussão pública os planos de pormenor do Ornelas (quarteirão a norte do Mercado dos Lavradores) e do Carmo (quarteirão a norte da Rua do Carmo) mas que não pode avançar devido a um atraso da Direcção Regional de...