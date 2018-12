Clube Naval campeão e Nacional sobem à II

As formações masculinas do Clube Naval do Funchal e do Clube Desportivo Nacional conquistaram ontem os dois primeiros lugares do Campeonato Nacional da III Divisão de natação, garantindo a subida à II Divisão. A formação navalista juntou também a conquista do título de campeão nacional.

Nesta competição realizada em Abrantes, o Naval esteve sempre na liderança do sector masculino,...