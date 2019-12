As duplas madeirenses Cláudio Nóbrega/Alípio Nóbrega, aos comandos de um Datsun 1.200, e José Jarimba/Ricardo Ventura, tripulando um Toyota Starlet, foram as figuras maiores do Leiria Festival Rally, prova disputada no último fim-de-semana, em Leiria.

Numa prova automobilística sobretudo voltada para o espectáculo, sem averbamento de tempos nas classificativas e onde o vencedor foi...