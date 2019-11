Cláudio Prioste, do Clube de Atletismo do Funchal, nos masculinos, e a individual Laura Predki, em femininos, venceram na passada sexta-feira a III Corrida dos Homens, realizada no centro do Fu nchal.

Cláudio Prioste completou os 2.600 metros do percurso em 7 minutos e 49 segundos, impondo-se na luta com dois colegas de clube, que completaram o pódio. Telmo Ramos foi o segundo...