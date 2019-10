Cláudia Lourenço encerrou participação no mundial

Terminou ontem a participação da madeirense Cláudia Lourenço no Campeonato do Mundo de Juniores de Badminton, que se realiza em Kazan, na Rússia.

A jogadora do Pontassolense foi eliminada da primeira ronda de pares mistos, onde fez dupla com o continental João Chang. O par português perdeu no confronto com a dupla de Macau, Leong Iok Chong/Wong Cheng Wa, por 21-19 e 22-20, parciais...