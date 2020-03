A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcção Regional de Estradas, informa que, no âmbito da execução dos trabalhos finais no entroncamento da ER 204 com a Estrada João Gonçalves Zarco e da Estrada das Eiras, será necessário proceder ao condicionamento de trânsito entre os dias 9 e 14 de Março.

Durante este período, a circulação automóvel na estrada...