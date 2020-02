O Complexo Desportivo do C.D. Nacional recebe esta semana o Circuito Gímnico, uma iniciativa da Direcção de Serviços do Desporto Escolar (DSDE) que reuniu alunos do 1º e 2º anos de escolaridade, inclusive do Porto Santo.

A bem escrever, foi proporcionado aos alunos aquilo o que eles mais precisam e da forma que mais gostam, ou seja duma forma lúdica e divertida não obstante o valor...