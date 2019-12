A ‘casa’ fica cheia com 650 espectadores e o Circo Mundial, em parceria com a Associação Portuguesa de Deficientes (APD), conseguiu esgotar os lugares, ontem, na ante-estreia do espectáculo circense que acontece durante o mês de Dezembro no Cais 8 do Funchal.

Ana Isabel Martins soube deste espectáculo solidário do Circo Mundial no ginásio de Santo António, no Funchal, onde treina....