Cíntia Palmeira convida pais a criar bebeteca

Cíntia Palmeira aproveitou este tempo de pandemia para incentivar a leitura em voz alta para as crianças nos primeiros anos de vida através da criação de bebetecas em casa. A autora de livros infantis e formadora quer sensibilizar o público para a importância da leitura entre os zero aos três anos e fá-lo através de vídeos num canal que criou com o seu nome na rede social Youtube, onde ajuda os pais e famílias em geral a criar este mundo de histórias e de partilha.

Uma bebeteca é uma biblioteca para bebés que pode ser construída em casa, onde ajuda a criar laços e proporciona momentos de alegria, ou nas creches, bibliotecas públicas ou em outros espaços formais ou informais de atendimento a crianças da faixa etária entre os 0 e os 3 anos. Tem livros para serem manuseados por crianças destas idades, assim como também outros que não sendo para ficar ao alcance dos pequeninos, chega-lhes através da leitura partilhada.

“Criar uma bebeteca em casa promove hábitos de leitura desde cedo, proporcionando o desenvolvimento da linguagem oral do bebé e um maior vínculo entre pais e filhos sendo seguramente um gesto promotor de afectos e de segurança emocional”, frisa Cíntia Palmeira que se dedica à mediação de leitura. A autora apoia-se nas recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), e no que esta diz sobre a importância da leitura em voz alta em família desde o berço. Inclusive em Janeiro deste ano a OMS divulgou um documento com as linhas orientadoras para o tempo em que as crianças com menos de cinco anos devem despender estando fisicamente activas, a dormir e ou em actividades sedentárias e onde recomenda o trocar o estar em frente a um ecrã pela leitura de histórias. (https://apps.who.int/iris/handle/10665/311664).

O tempo que as crianças passam em frente aos ecrãs quando excessivo é prejudicial para o seu desenvolvimento. Cíntia Palmeira fala mesmo em um problema de saúde pública. “Há muitas crianças pequenas com dificuldades na fala”. E defende a importância de se falar com elas desde muito cedo, assim como de promover o movimento.

Até agora Cíntia já fez seis vídeos, uns com uma história completa, outros com dicas e recomendações de leituras. “Não quero que os meus vídeos sejam colocados em frente às crianças”. O que quer é que as pessoas peguem no seu exemplo e o reproduzam nas suas casas.

A leitura para crianças é “uma leitura de interacção, de jogo, de riso”, resume. Há pais que acham que não têm jeito, é uma questão cultural. Dizem isso porque não tiveram pessoas que lessem para elas”. Por isso Cíntia lê e mostra livros “para que os pais se sintam capazes”. O que importa, diz, é a voz. A voz do pai, da mãe ou do irão é muito mais importante do que a de qualquer bom contador de histórias. Esta leitura vai “resgatar o espaço de intimidade que é construído em família”. A fala, recorda, tem muito a ver com o afecto.

Os livros devem estar adaptados à idade e desenvolvimento das crianças. Os pais podem socorrer-se da ‘Casa da Leitura da Fundação Gulbenkian que tem uma selecção, ou de editoras reconhecidas como a Planeta Tangerina, Edicare, Orfeão Negro e Gatafunho.

Para criar a bebeteca, Cíntia Palmeira aconselha a que encontre em casa “um cantinho confortável, acolhedor, bem iluminado e decorado com cores suaves, tapetes, almofadas onde o seu bebé poderá se sentir tranquilo para ler e escutar uma história”, um espaço se possível “aconchegante, onde os livros, estão distribuídos em prateleiras baixas, ou baús, estrategicamente posicionados numa área calma onde o bebé terá livre acesso aos livros, podendo manuseá-los sozinho”.

Além da leitura da história, Cíntia Palmeira recomenda a construção da caixa de histórias dessa narrativa, com as personagens e os elementos que a integram, trazendo um pouco da natureza para a bebeteca e para a vivência de dentro de casa. Estas caixas, que não têm de ser quadradas de forma, servem para colocar elementos que fazem ligação à história contada, e que depois podem ser partilhadas com a criança para explorar texturas, tamanhos e formas. O objectivo é proporcionar experiências sensoriais e promover a relação afectuosa entre o adulto e o bebé.

Os vídeos vão continuar, mesmo depois da pandemia, pelo menos ao ritmo de um por mês. Há material para chegar à meia-centena e o desejo de o fazer, disse.