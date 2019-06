Cinema chinês exibido na Ponta do Sol

Com nomeação para a Palma de Ouro, prémio de interpretação feminina, ‘Ash is Purest White’ ou ‘As Cinzas Brancas Mais Puras’, traz o cinema asiático para o auditório do Centro Cultural John Dos Passos, onde hoje é apresentada esta longa-metragem assinada por Jia Zhang-ke. A sessão começa às 21h30, no âmbito do ciclo Encontro com o Cinema.

A acção começa em Datong, na China, 2001,...