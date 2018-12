A hasta pública para alienação de cinco imóveis do Governo Regional ficou ontem deserta, sem registo de propostas válidas ou licitações no acto realizado no edifício do Campo da Barca.

Para um terreno localizado na vila de S. Vicente até foi recepcionada uma proposta de compra mas que foi excluída por o valor apresentado ser inferior aos 214 mil euros da base de licitação. Em relação...