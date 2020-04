“Infelizmente, foram confirmados cinco óbitos entre os nossos concidadãos residentes em Londres. Todos eles com outras patologias associadas, e por isso mais vulneráveis a este vírus”. As palavras são do director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Rui Abreu, que continua a acompanhar as comunidades madeirenses espalhadas pelo Mundo, e a forma como estão a enfrentar a...