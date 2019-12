Dezenas de organizações da sociedade civil fizeram na tarde de ontem na cimeira sobre o clima que decorre em Madrid (COP25) um “encerramento alternativo” do fórum, no qual a palavra “traição” foi muito ouvida.

Francisco Ferreira, da organização ambientalista portuguesa Zero, que esteve no “encerramento”, explicou à Lusa que no essencial as organizações não-governamentais foram dizer...