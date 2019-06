Cientistas encontram nova ameaça na Pta. de São Lourenço

Um grupo de investigadores do Canning-Clode Lab, ligados ao Observatório Oceânico da Madeira e ao MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, pólo da Madeira, publicou no início do mês de Junho, na revista ‘Science of The Total Environment’, um artigo científico onde dão conta daquele que julgam ser um novo tipo de poluição provocada pelo plástico, que designaram de ‘plasticrusts’,...