São 19 as actividades que vão decorrer na Madeira e Porto Santo no âmbito de mais uma edição da iniciativa de âmbito nacional ‘Ciência Viva no Verão’, que decorre uma vez mais, entre os dias 15 de Julho e 15 de Setembro.

Iniciativa de acesso gratuita e que conta com centenas de acções em todo o país, organizadas por centros ciência viva, instituições científicas, autarquias, empresas...