Cidadania fiscal

Um conjunto de especialistas da área fiscal realiza segunda-feira, no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, o Congresso para a Cidadania e Educação Fiscal.

Entre as 9h30 e as 13h vão ser debatidos temas como o ‘Estado, Democracia, Cidadania e Impostos’ e como ‘Implementar uma política de Cidadania e Educação Fiscal’. Clotilde Celorico Palma, professora do Instituto Superior...