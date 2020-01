Decorreu hoje a primeira reunião descentralizada da Câmara Municipal do Funchal (CMF), no actual mandato. Uma das salas do Colégio de Santa Teresinha acolheu toda a vereação funchalense para uma sessão que ficou marcada pela aprovação, por unanimidade, do lançamento do concurso público internacional para a execução do projecto da rede ciclável, entre o Fórum Madeira e a Praça do...