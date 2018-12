Cicatrizes de vitória

Há precisamente duas semanas, o Diário deu a conhecer a iniciativa do tatuador Nélson Caires, que tatua de graça no seu estúdio (no número 77 da Rua Velha da Ajuda, no Funchal) mulheres que tiveram cancro da mama. Mulheres com ‘M’ grande, como Teresa Martins, que aceitou partilhar o seu testemunho de vida e de luta contra o cancro com o DIÁRIO.

Teresa tem 53 anos e, recentemente,...