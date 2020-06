O Serviço Regional de Protecção Civil emitiu uma série de recomendações, uma vez que está previsto mau tempo para a Madeira e Porto Santo, nesta quarta-feira. Aliás, dadas as previsões do IPMA, foi emitido um aviso laranja para chuva forte, válido para a Madeira e Porto Santo, entre as 15 horas e as 21 horas. Já entre o meio-dia e as 15 horas de hoje e das 21 horas até à manhã de...