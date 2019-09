Prepara-se para um domingo eleitoral com chuva na Madeira. A aproximação e passagem de superfície frontal deve marcar o estado do tempo na Região no próximo fim-de-semana.

Já a partir de hoje o bom tempo que tem caracterizado os últimos dias deve começar a mudar, com o reaparecimento das nuvens. Contudo só a partir de sexta-feira ameaça tornar-se mais cinzentão e molhado, sendo que...