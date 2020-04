O tempo pouco primaveril vai continuar a marcar o estado do tempo na Região nos próximos dias. Prepare-se para dias de nuvens, de chuva, de vento forte e até de forte agitação marítima, resultado de duas depressões vão influenciar o estado do tempo na Madeira e Porto Santo até a próxima sexta-feira. Depois, a partir do próximo fim-de-semana, o sol deverá finalmente proporcionar...