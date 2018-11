A colisão entre duas viaturas ligeiras, na manhã de ontem, na via rápida, gerou algum congestionamento no trânsito, no Funchal.

O choque entre três viaturas, na zona da ponte de João Gomes, no sentido Santa Cruz-Funchal, não terá provocado danos de maior, nem tão pouco vítimas.

No entanto, devido ao facto de estarem parados na via da esquerda, formou-se uma fila que já se estendia...