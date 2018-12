Um choque frontal, ocorrido ontem no Caminho de Santo António, junto ao Hospital Veterinário, provocou ferimentos a um casal. O homem, de 53 anos, queixava-se de dores na coluna. Já a mulher, de 47 anos, tinha dores na zona do tórax. O casal, que seguia na mesma viatura, foi assistido no local pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e posteriormente foi transportado para o Hospital...