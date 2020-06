Imagens de satélite divulgadas esta semana mostram actividades de construção em curso numa fronteira disputada pela Índia e China, uma semana após um oficial e 19 soldados indianos terem morrido num confronto naquela zona, segundo peritos.

De acordo com a agência Associated Press (AP), imagens divulgadas esta semana pela Maxar, uma empresa de imagens de satélite sediada no Colorado,...