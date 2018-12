Eric Chenaux e Maja Osojnik são as propostas para esta noite para o palco principal do MadeiraDig, a decorrer no MUDAS – Museu de Arte Contemporânea da Madeira desde sexta-feira. O ponto final será amanhã. Até lá pode passar também antes pelo palco secundário, a Estalagem da Ponta do Sol, para onde estão programadas as ‘after sessions’, hoje com a actuação de Baby Dee e Solid Blake....