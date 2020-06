Se as eleições legislativas se realizassem hoje o PS voltaria a vencer de forma destacada mas ainda distante da maioria absoluta. No estudo de opinião da Eurosondagem/Associação Mutualista Montepio do mês de Junho, os socialistas conseguem 38% da intenção de votos, deixando o PSD a mais de oito ponto de distância (29,3%). Os socialistas obteriam mais 0,3% face ao barómetro de Maio...