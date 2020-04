O Chão do Areeiro atingiu ontem, no espaço de seis horas, o nível de aviso vermelho, ultrapassando em quase o dobro o valor base, cifrado nos 60 litros por metro quadrado (mm).

Quer isto dizer que no Chão do Areeiro o extremo da precipitação já chega aos 113 litros por metro quadrado (mm). Também o Pico do Areeiro já ultrapassou a barreira de nível vermelho e está nos 62 mm.

De referir...