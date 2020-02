Algumas casas estiveram em risco de serem consumidas pelas chamas, na Ponta do Pargo, no concelho da Calheta. O fogo lavrou com bastante intensidade durante o dia de ontem, o que deixou a população assustada, temendo pelos seus bens e pelos animais.

Foi o caso de Nélia Sousa que garantiu ao DIÁRIO que “não é normal haver fogos desta dimensão nesta altura do ano”.

A residente explicou...