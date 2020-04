As forças de segurança estão a sentir sérias dificuldades para garantir o confinamento da cerca sanitária decretada pelo Governo Regional para a freguesia de Câmara de Lobos, desde a meia-noite de domingo. Ao longo do dia de ontem, a reportagem do DIÁRIO testemunhou fugas ao isolamento obrigatório nas costas das autoridades. Mas nem todas foram bem sucedidas. A PSP já efectuou detenções....