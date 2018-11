A ideia de que ‘gordura é formosura’ já ficou lá atrás no tempo. A verdade é que o excesso de peso pode revelar-se uma doença crónica, sendo que a obesidade é já considerada uma pandemia a nível mundial. A Madeira apresenta uma percentagem maior de obesos do que o resto do país, cenário que tem de ser revertido através da prevenção. Para aqueles que já sofrem da doença, há alguns...