Cerca de três dezenas no Estabelecimento Prisional do Funchal (EPF) poderão vir a beneficiar do regime especial de indulto, saídas administrativas ou liberdade condicional, permitindo antecipar a saída da prisão ou cumprir o resto da pena em casa. A medida, já aprovada pelo Conselho de Ministros e a ser votada na Assembleia da República, visa libertar espaço dentro das prisões portuguesas,...