O IASaúde enviou uma circular a todas as autarquias locais, entidades públicas e privadas da Madeira avisando que todos os espectáculos, festivais e arraiais programados para este Verão terão de ser adiados ou cancelados até 90 dias úteis após o final do estado de emergência. Isto quer dizer que, com o prolongamento do decreto até 2 de Maio, estes eventos não se poderão realizar,...