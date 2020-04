É a primeira cerca sanitária aplicada na Região Autónoma da Madeira, por causa da Covid-19, mas não é medida inédita no país e muito menos deve servir para ostracizar uma população, dizem as entidades municipais. Talvez inédito, nesta situação, tenha sido o tempo necessário para a operacionalizar, cerca de 12 horas entre o anúncio feito pelo presidente do Governo Regional e o fecho...