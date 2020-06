A partir desta segunda-feira, dia 8 de Junho, retomam o funcionamento as urgências dos centros de saúde de São Vicente, Porto Moniz e Santana, entre as 8 e as 20 horas (nos dias úteis).

A reabertura gradual da actividade presencial nos centros de saúde da Região, no âmbito do Plano de Contingência Covid-19, já havia sido anunciada pelo secretário regional da Saúde em conferência...